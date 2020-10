Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de aardgasbuffer in Zuidwending.

Waterstofopslag & waterstofvulpunt

Corona blijft de gemoederen helaas bezig houden. Het werk gaat door waar het veilig kan. De aangepaste maatregelen op onze locaties zijn nog steeds van kracht. In deze uitgave wil ik het hebben over een online bijeenkomst (webinar) die onlangs gehouden is waarin Gasunie belangstellenden heeft gevraagd naar hun behoefte aan waterstof in de komende tien jaren en daarna. Verder over de bijpraatsessie met de buurt die net voor de zomer werd gehouden, waar opslag van waterstof in cavernes het belangrijkste onderwerp was. Ook zeg ik iets over ons vulpunt voor waterstof en de onderhoudsstop die momenteel gaande is. Elders in deze uitgave vindt u, zoals beloofd, een update over de ingebruikname van het Micro Seismisch Meetnetwerk (MSM). (zie foto’s)

Marktconsultatie waterstof

Gasunie werkt aan de totstandkoming van een transportnet en opslagmogelijkheden voor waterstof. We denken dat waterstof, gemaakt met duurzame energie, voor 2030 al een rol zal spelen als brandstof en grondstof voor de industrie. In 2050 – wanneer er geen CO 2 meer mag worden uitgestoten – zal die rol nog veel groter zijn. Het bestaande aardgasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof. Daarnaast wordt ook de vraag naar opslag van waterstof in cavernes onderzocht. In beide wil Gasunie een rol gaan spelen. Onlangs werd een online bijeenkomst gehouden waaraan iedereen kon deelnemen. Dit was de start van een zogenoemde marktconsultatie waarin wordt onderzocht welke diensten leveranciers en afnemers van waterstof op termijn nodig hebben. Het webinar (in het Engels) is terug te kijken via www.gasunie.nl/webinar

Bijpraatsessie

De plannen voor de ontwikkeling van cavernes voor de opslag van waterstof zijn voor de zomer ook besproken op de jaarlijkse bijpraatsessie. Op 2 juli vond deze plaats in “De Kiepe” in Nieuwe Pekela. We voeren een pilot uit waarbij een boorgat wordt gevuld met waterstof. Deze staat voor eind 2020, begin 2021 op de planning. En we zijn gestart met de voorbereiding voor de opslag van waterstof in zoutcavernes. Meer informatie hierover is te vinden op www.agbzw.nl/projecten.

Waterstofvulpunt

Het deel van ons wagenpark dat rijdt op waterstof, is uitgebreid en bestaat nu uit een VW Transporter en zes Toyota Mirai’s. Deze moeten ook getankt worden. Dit kan nu op onze eigen locatie. Ons vulpunt – voor eigen gebruik – is in staat om in een uur een Toyota Mirai te vullen met 4-5 kg waterstof waarop we 400-500 km kunnen rijden.

Microseismisch Meetnetwerk Aardgasbuffer en Pekelwinning Zuidwending

Sinds eind september is het microseismisch meetnetwerk op Aardgasbuffer en Pekelwinning Zuidwending in gebruik. Het netwerk is geïnstalleerd om de ondergrondse zoutberg met daarin cavernes van EnergyStock en Nouryon te bewaken en meer data te verzamelen over de ondergrond. Een soortgelijk systeem heeft Nouryon al in gebruik rondom haar cavernes bij Heiligerlee.

Beter begrip

In de bodem vinden voortdurend microtrillingen plaats. De oorzaak kan liggen in natuurlijke processen en in ondergrondse en bovengrondse activiteiten. Het seismisch meetnetwerk meet deze microtrillingen in het gebied nauwkeurig. Samen met experts van BakerHughes (voorheen Magnitude) ontwikkelen we zo een nog beter begrip van de ondergrond en krijgen we meer inzicht in de mogelijke oorzaak van dergelijke trillingen.

Zes seismometers

Het meetnetwerk bestaat uit zes seismometers op evenveel locaties. Op 60 meter diepte meten ze trillingen in de bodem. Dat is diep genoeg om ruis van bovenaf, bijvoorbeeld autoverkeer, kwijt te raken. De monitoring wordt voor Energystock en Nouryon uitgevoerd door BakerHughes dat wereldwijd ervaring heeft met seismische monitoring. Het uitlezen daarvan vergt namelijk specialistische seismologische kennis. Daarnaast wordt de data live gedeeld met het KNMI, die deze kan gebruiken om trillingen in het totale gebied beter in kaart te brengen. Het netwerk van het KNMI is niet uitgerust om microtrillingen te meten.

Meer informatie

Informatie over het seismisch meetnetwerk vindt u op de websites: https://zoutwinning.nouryon.com en op www.agbzw.nl/msm.

Ingezonden door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages