Auto belandt op de kop in de sloot in Vledderveen

VLEDDERVEEN – Gisteravond is een personenauto op de kop in de sloot langs de Waterschapsweg in Vledderveen beland.

Door onbekende oorzaak belandde gisteravond rond half elf een automobiliste met haar auto op de kop in de sloot langs de Waterschapsweg in Vledderveen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.

De bestuurster raakte gewond. Ze werd door medewerkers van een ambulance gecontroleerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Bergingsbedrijf Willem Keizer heeft de auto uit de sloot gehaald en afgevoerd.

Foto’s ingezonden door 112 Regioflits