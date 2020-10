Boeren van actiegroep Niezijl brengen karren vol voer naar circus Bossle

OLDEKERK, NIEZIJL, BLAUWESTAD – Vanmorgen reed een stoet trekkers met daarachter karren vol diervoer van Oldekerk naar Blauwestad.

Geen boerenprotest deze keer, maar hulp van boeren en particulieren voor het noodlijdende circus Bossle. Dit circus is vast komen te zitten aan de Elfenbank in Blauwestad. In verband met de coronamaatregelen moesten ze alle voorstellingen afgelasten en hun najaar tournee stil leggen. Het circus zit zonder inkomen en krijgt geen steun van de Duitse of Nederlandse overheid. Tijdens de eerste lockdown strandde het circus in Lathen. Toen zijn de opgebouwde reserves al voor een groot deel opgebruikt.

Maar de circusartiesten en de dieren moeten wel eten. Veel inwoners van onze provincie trokken zich het lot van het circus al aan. Er werden doneeracties en crowdfundingsacties opgezet. Mensen kunnen het circus financieel ondersteunen. Ook eten voor de dieren, zoals hooi, groente, fruit en oud brood is heel welkom!

Vanmorgen vertrok een stoet trekkers van Farmers Defence Force, actiegroep Niezijl, met aanhangers vol dierenvoer vanuit Oldekerk naar Blauwestad. Rond één uur vanmiddag kwamen ze aan. De mensen van circus Bossle gaven de boeren een warm welkom. De balen hooi, stro, voederbieten, wortelen en 40 kilo hondenbrokken werden dankbaar in ontvangst genomen.

Hoelang het circus in Blauwestad blijft staan is niet bekend. Zoals het nu lijkt vinden in de nabije toekomst geen voorstellingen plaats. Wilt u ook iets doneren, in welke vorm dan ook, en wilt u dit liever door een van de initiatiefnemers doen, laat dan een persoonlijk bericht achter op deze Facebookpagina, of klik op de link naar de crowdfundingsactie.

Foto’s: Henk Frans