CoderDojo: leer online programmeren met Scratch

GRONINGEN – Ben jij tussen de 8 en 17 jaar oud en wil je graag leren programmeren? Doe dan vrijdag 6 november van 15.30 – 17.00 uur mee aan de online CoderDojo van Biblionet Groningen. Deze middag gaan we programmeren in Scratch.

Dacht je dat de Bibliotheek alleen maar boeken had? Zeker niet! Je kunt er ook van alles leren, bijvoorbeeld tijdens CoderDojo. Deze periode organiseren we onze maandelijkse dojo’s online. Via een speciaal Twitch-kanaal kunnen jongeren meedoen. Vrijdag 6 november gaan we samen aan de slag met Scratch. Je hebt geen programmeerkennis nodig en de deelname is gratis.

Wil je meedoen? Log dan vrijdag 6 november om 15.30 uur in op twitch.tv/coderdojobiblionetgron.

