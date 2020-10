Ds Greven verzorgt kerkdienst vanuit de studio van RTV Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 31 oktober 09.00 uur. Door John Havinga

BEWOLKT, LATER AF EN TOE ZON

We beginnen met grijs en bewolkt weer en het is droog. Het blijft tot de avond ook droog, met vanmiddag geleidelijk af en toe zon. De middagtemperaturen komen uit op maximaal 16 graden, bij een matige zuidenwind, tot max. 3 Bft.

Vannacht is het droog met veel bewolking en de minimumtemperatuur ligt rond 10 graden. De wind wordt zwak tot matig uit het zuidwesten.

Morgen een wisselvallige dag met bewolking, regen en later buien. De maximumtemperatuur komt daarbij uit op ongeveer 15 à 16 graden. In de loop van de middag komt er meer wind uit het zuidwesten. Eerst is de wind matig, rond 3 à 4 Bft. In de namiddag en avond soms vrij krachtig, 5 Bft.

Na het weekend wordt het maandag een vreemde dag. Het is zwaar bewolkt met regelmatig buien, desondanks wordt het erg zacht met maandagmiddag maxima van wel 18 graden! Tegelijkertijd komt er een (vrij) krachtige zuidwester en zijn er zware windstoten mogelijk tot circa 75 km/uur. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur terug omlaag naar 10-12 graden, maar vanaf woensdag wordt het wel meest droog.