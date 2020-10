DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gisterochtend is bij een eenzijdig ongeval een 17 jarige motorrijder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer verloor iets na acht uur op het Mittelkanal in Papenburg de controle over zijn voertuig en kwam ten val. De motor knalde vervolgens tegen een geparkeerde personenauto. Beide voertuigen raakten beschadigd. De jongen is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat het glibberige wegdek mede de oorzaak was van de valpartij.

Haren

Donderdagnacht is ingebroken bij een loods aan de Zeissstraße in Haren. Er werden meerdere werktuigen verzameld en bij het hek achtergelaten. Het is nog niet duidelijk of de daders ook iets hebben meegenomen.

Meppen

Tussen donderdag- en vrijdagmiddag is aan de Strietfelder Straße in Meppen een wegafzetting beschadigd. Dit gebeurde ter hoogte van de Backemuder Straße. De veroorzaker is doorgereden.