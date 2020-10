NIEUW BUINEN – Vrijdagavond is de brandweer uitgerukt voor een brand in een schuur in Nieuw-Buinen.

De brandweer van 2e Exloërmond is vrijdagavond rond tien over tien gealarmeerd voor een brand in een schuurtje aan de Prins Bernhardlaan in Nieuw-Buinen. Daar bleek kortsluiting in een diepvries te zijn.

De brand werd door de bewoner geblust. De brandweer heeft de diepvries naar buiten gesleept en nacontrole uitgevoerd. Het schuurtje raakte door de brand licht beschadigd.