Romain Doedens bij de laatste drie bij Holland’s Got Talent

WINSCHOTEN – Romain Doedens zag vanavond de hoofdprijs bij Holland’s Got Talent aan zijn neus voorbij gaan.

Na zijn eerste optreden kreeg de 25 jarige Romain Doedens uit Winschoten de gouden buzzer van Humberto Tan. Vorige week stond hij voor de grote uitdaging om met zijn stemgeluid voor een tweede keer indruk te maken op de jury. Met het nummer: You are the reason van Calum Scott claimde hij een plek in de finale. Hij zong het nummer voor zijn vriendin Lisa. Zij zat in de zaal en hoorde het nummer voor het eerst.

Vanavond was die finale. Romain bracht het nummer Soldier On van Di-rect ten gehore. Hiermee maakte hij zowel op de jury als op het publiek grote indruk. Paul de Leeuw zou niet alleen meteen een cd van hem kopen, maar hem ook boeken als zanger op zijn tuinfeest.

In de eerste stemronde werden van de acht acts drie gekozen die kans maakten op de hoofdprijs van 50.000 euro. Romain was erbij! Het publiek koos uiteindelijk voor de dansers Tommy Heeffer (17) en Rowan van den Boomen (16) uit Tilburg als winnaars. Romain en de hondenshow van Amber grepen net naast de hoofdprijs.

Al heeft Romain niet gewonnen, we zullen zeker nog veel van hem horen!