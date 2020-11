Auto gaat in vlammen op in Bad Nieuweschans

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 1 november 09.00 uur. Door John Havinga

AF EN TOE ZON, VANMIDDAG BEWOLKT EN LATER REGEN

We beginnen met af en toe zon en bewolking en droog weer. Het blijft tot de middag ook droog, maar het wordt vanmiddag geleidelijk bewolkt en later vanmiddag volgt er af en toe lichte regen. De middagtemperaturen komen uit op maximaal 16 graden, bij een matige zuidwestenwind, 3-4 Bft.

Vannacht blijft het bewolkt met soms wat regen en het is erg zacht met een minimumtemperatuur rond 15 graden. De wind blijft matig, rond 4 Bft doorwaaien uit het zuidwesten.

Morgen is het in de ochtend wel droog, met veel wind en wolken. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 18 of misschien wel 19 graden! Het waait (vrij) krachtig uit het zuidwesten, 5 à 6 Bft met windstoten tot 65 km/uur. Morgenmiddag krijgen we perioden met (buiige) regen.

Dinsdag nog een laatste bui, daarna frisser en vrij zonnig. We hebben dinsdag al regelmatig zon en de buitjes stellen niet veel meer voor, maar vanaf woensdag wordt het overwegend droog en vrij zonnig. De maxima gaan terug naar 10-11 graden en ook de nachten worden kouder met 2 tot 4 graden. In de nachten en vroegen ochtenden is er dan kans op vorst aan de grond en mistbanken.