Bibliotheken bieden hulp bij omgaan met het patiëntenportaal

Elke zorgverlener is vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht inzicht te geven in de gezondheidsgegevens van een patiënt. Dit gaat via een online patiëntenportaal waarop mensen inloggen met hun DigiD. Via het patiëntenportaal van de zorgverlener kunnen burgers onder andere afspraken maken, verslagen inzien of een vraag stellen via een e-consult. Maar hoe werkt dit portaal en hoe krijg je toegang tot je eigen informatie?

Daarover gaat de speciale module van Digisterker, een cursus die wordt gegeven in de Groningse bibliotheken. In november kunnen deelnemers voor deze module terecht in de bibliotheken van Stadskanaal en Ter Apel. Deelnemers krijgen individuele begeleiding.

Workshop in Bibliotheek Stadskanaal

In een speciale workshop van Digisterker leren inwoners uit de gemeente Stadskanaal omgaan met het patiëntenportaal. De gratis workshop wordt gegeven op vrijdag 13 november van 10.00 – 12.00 in de bibliotheek van Stadskanaal. Aanmelden voor deze ochtend kan door een mail te sturen naar stadskanaal@biblionetgroningen.nl.

Workshop in Bibliotheek Ter Apel

In een speciale workshop van Digisterker leren inwoners uit de gemeente Westerwolde omgaan met het patiëntenportaal. De gratis workshop wordt gegeven op maandag 9 november van 10.00 – 12.00 in de bibliotheek van Ter Apel. Aanmelden voor deze ochtend kan via de website biblionetgroningen.nl/terapel.

Digisterker

Contact met de overheid gaat steeds vaker via internet: denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een uitkering of het verlengen van je rijbewijs. Best lastig als je nog niet zo handig bent met internet. Met de cursus Digisterker leer je zelfstandig gebruikmaken van de elektronische service van de gemeente, het UWV of Belastingdienst. De cursussen worden regelmatig gegeven in de Groningse bibliotheken.

Kijk op www.biblionetgroningen.nl/digisterker voor meer informatie.

Ingezonden