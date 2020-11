Bloemen voor persfotograaf Quintin Stoetman

WINSCHOTEN – De 22-jarige Quintin Stoetman uit Winschoten ontving afgelopen weekend uit handen van clusterchef Arie Vermeulen een mooi boeket bloemen voor zijn hulp aan een te water was geraakte persoon.

Redding

Afgelopen donderdag raakte bij de Kloosterbrug in Winschoten een persoon te water. Omstander Quintin Stoetman was er tegelijk met enkele politieagenten. De brandweer was nog onderweg. “Ik ben lifeguard in Zeeland en ben gewend om het water in te gaan. Dus toen ik de situatie had bekeken, bood ik aan om te proberen het slachtoffer naar de kant te krijgen.”

De politie is blij dat Quintin hulp aanbood, zodat er zo snel mogelijk kon worden gehandeld. “In dit soort situaties zie je vaak dat omstanders een stapje terugzetten,” zegt Arie Vermeulen, cluster chef Oldambt van Basis Team Ommelanden Oost. “Maar in dit geval maakte Quintin een stap naar voren en konden wij zijn inzet goed gebruiken. Middels een boeket bloemen willen wij ‘dank je wel’ zeggen tegen een burger die ons heeft geholpen.”

Persfotograaf

Quintin is er zelf vrij nuchter onder. “Ik ben persfotograaf. Naast de mooie momenten die ik kan vastleggen, zoals een Sinterklaasintocht, lintjesregen of onze Koning die in Winschoten een fabriek opent, ben ik ook vaak aanwezig bij minder leuke gebeurtenissen. Vanwege mijn opleidingen tot lifeguard en EHBO-er, bekijk ik altijd de situatie als ik aankom. Moet er hulp worden verleend en is de omgeving veilig? Zeker als er nog geen hulpdiensten zijn is hulp bieden het minste wat we kunnen doen! Dan is het niet mijn prioriteit om foto’s te maken.”

Ingezonden