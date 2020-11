Bomenstichting zoekt contactpersonen en boominspecteurs

PEKELA, STADSKANAAL, OLDAMBT, GRONINGEN – Begaan met bomen? De Bomenstichting is voor het enthousiaste team Groningen op zoek naar contactpersonen en boominspecteurs. Zowel invulling als tijdsinvestering zijn heel flexibel. Voor de gemeenten Groningen, Oldambt, Pekela en Stadskanaal worden contactpersonen gezocht. Ook zijn meer boominspecteurs voor de hele provincie nodig om het werk van de Bomenstichting goed te kunnen blijven uitvoeren.

De Bomenstichting zet zich al 50 jaar in voor bomen in de stad en op het platteland en fungeert als vraagbaak voor onder andere particulieren en gemeenten. Dat gebeurt met een netwerk van gemeentelijke contactpersonen en inspecteurs monumentale bomen. Dit jaar bestaat de Bomenstichting 50 jaar!

Contactpersoon

De gemeentelijke contactpersonen van de Bomenstichting zetten zich in voor een duurzame en boomrijke leefomgeving en het bevorderen van respect en aandacht voor bomen. De contactpersonen zijn de schakel tussen de regio en het landelijke netwerk. Op die manier komt kennis over juridische procedures, ziekten en plagen, onderhoud en allerlei ervaringen met bomen ter beschikking van de regio.

Boominspecteur

De boominspecteurs zorgen voor het actueel houden van het register monumentale bomen. Er zijn inmiddels gegevens van circa 10.000 waardevolle bomen opgenomen. Waarvan ongeveer 450 in de provincie Groningen. Door deze intensieve inventarisatie weten we wat ons land aan bijzondere bomen herbergt en kunnen we overheden en beheerders oproepen afdoende beschermende maatregelen te treffen om deze monumenten te beschermen.

Contact

Interesse om aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Jan Beekman, regiocoördinator voor Noord-Nederland via janbeekman@home.nl

Prachtige verhalen

De inventarisatie levert een schat aan informatie over oude bomen op. En prachtige verhalen zoals het verhaal over een Hollandse linde, die in 1901 is geplant naast een kleine boerderij in ‘De Snipperij’, een gehucht bij Kornhorn. In de jaren zeventig werd het pand afgebroken maar de boom is blijven staan! Een prachtige tekening van de boom hing prominent aan de muur in het gemeentehuis in Grootegast. Opvallend is de enorme stamomtrek van bijna zes meter. Dit maakt de boom zeer markant en fraai.



Onderzoek boominspecteur

De Bomenstichting heeft geadviseerd de kroon van de boom met gerichte snoei compacter te maken. En zo de kans op breuk te verkleinen. Hiermee is er meer zekerheid voor het voortbestaan van deze prachtige dikke linde!

Kijk voor meer mooie verhalen en praktische informatie over de bomenstichting op bomenstichting.nl

Ingezonden