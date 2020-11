Feestelijke bijeenkomst jubilerende echtparen gaat dit jaar niet door

MIDDEN-GRONINGEN – Alle echtparen uit Midden-Groningen die dit jaar hun 50- of 55-jarig huwelijk vieren en alle echtparen die hun 60- of 65-jarig huwelijk vieren en geen bezoek van het college hebben gekregen door de coronamaatregelen, hebben vorige week een brief van de gemeente Midden-Groningen gekregen. In die brief staat dat het college helaas de feestelijke bijeenkomst voor jubilerende echtparen dit jaar niet kan organiseren door de corona-maatregelen. In totaal gaat het om 448 jubilerende echtparen.



Het is langzamerhand traditie geworden dat het college van Midden-Groningen in december alle 50- en 55-jaar gehuwden uit de gemeente van het afgelopen jaar uitnodigt voor een gezellig samenzijn. Dit jaar wilde het college daar ook de 60- en 65-jarige huwelijken aan toevoegen die geen bezoek van burgemeester of wethouders hebben gekregen vanwege corona.



Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Als kleine pleister op de wonde hebben we alle echtparen samen met de brief een presentje gestuurd: een bon van een lokale groente- en fruithandel. We willen de echtparen daarmee graag iets lekkers en gezonds aanbieden als alternatief voor de feestelijke bijeenkomst.”

