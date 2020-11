Gewonde zwaan uit vijver gehaald nabij Beneden Dwarsdiep in Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 2 november 08.00 uur. Door John Havinga

EXTREEM ZACHT – MAANDRECORD VOOR HOOGSTE TEMPERATUUR

Niet eerder was het in november zo warm! De maximumtemperatuur ligt vandaag op 19 graden en is al boven het oude record gekomen sinds het begin van de metingen (in 1906), voor de maand november. Dit stond op 18 graden. We hebben eerst droog weer en het is bewolkt met veel wind. Het waait (vrij) krachtig, 5 à 6 Bft uit het zuidwesten met windstoten tot 65 km/uur. Vanmiddag krijgen we buiige regen en vanavond is het weer droog.

Vannacht zijn er opklaringen en het kwik zakt tot rond 6 graden. De wind neemt af naar matig uit het zuidwesten, rond kracht 3. Morgen hebben we nog een laatste bui en het is frisser met een maximumtemperatuur van 11 graden. De zon schijnt regelmatig en het waait matig uit het zuidwesten.

De dagen daarna worden bepaald door een hogedrukgebied. Het wordt vanaf woensdag overwegend droog met vrij zonnig weer. De maximumtemperaturen liggen daarbij rond 10-11 graden en ook de nachten worden wat kouder met 2 à 3 graden. Er is in de nachten en vroege ochtenden kans op vorst aan de grond en mistbanken.