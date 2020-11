Groninger taal leeft op OBS Hendrik Wester en SWS de Zoutkamperril

OUDE PEKELA, ZOUTKAMP – Vorige week donderdag 29 oktober ontving Tim Greven, uit groep 8 van obs Hendrik Wester in Oude Pekela, de eerste prijs voor zijn inzending aan het jeugdtijdschrift Wiesneus. Bij SWS de Zoutkamperril werd Jasper van der Veen verblijd met een Groot Grunneger Verrazzenspakket.

Met zijn Groninger puzzel als inzending sleepte de 12-jarige Tim een gloednieuwe tablet in de wacht. Tevens kregen alle kinderen van de klas een Gronings leesboek en ontving de school een viertal leesboeken in de Groninger taal voor de schoolbibliotheek.

Wiesneus is een periodiek tijdschrift voor kinderen van de basisscholen en is een uitgave van het Centrum voor Groninger Taal en Cultuur. Het centrum zet zich onder andere in om de Groninger taal onder kinderen en jongeren levend te houden.

Obs Hendrik Wester onderschrijft dit doel van harte. Oude Pekela ligt in het kloppend hart van Oost-Groningen waar de Groninger taal nog sterk verankerd is. De school vindt het belangrijk om, naast het spreken en schrijven van het Nederlands, de eigen streektaal onder de aandacht te blijven brengen.

t Was aans as aans: de prijsuitreikingen van de Wiesneus 2020. Door de coronauitbraak en -maatregelen lukte het niet om de prijswinnaars in het voorjaar bekend te maken. Een aantal weken terug was het eindelijk zover en vertelde Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) voorzitter Koos Wiersma via het CGTC Youtube-kanaal wie de twee winnaars van de Wiesneus prijsvragen zijn. Afgelopen donderdag waren de officiële prijsuitreikingen in Oude Pekela en Zoutkamp. CGTC consulent Henk Scholte reikte de prijzen uit aan de winnaars Tim Greven en Jasper van der Veen. Zanger en kinderboekenschrijver Rients Faber en gitarist Erwin Blokzijl (beide van de band Kriegel) kwamen langs met een muzikaal Hen Engelien optreden voor de hele klas.

Ik bin wies mit Grunnen

CGTC consulent Henk Scholte bracht donderdag een bezoek aan de twee basisscholen waar de winnende leerlingen van de Wiesneus 2020 puzzels opzitten. De juiste oplossingen van de Puzzel en de Woordzuiker waren Ik bin wies mit Grunnen en Vrij om te speulen. Tim Greven was een van de twee winnaars en mocht donderdag op de OBS Hendrik Wester in Oude Pekela een tablet in ontvangst nemen. ’s Middags reisde Henk af naar Zoutkamp en in de sporthal van SWS de Zoutkamperril werd Jasper van der Veen verblijd met een Groot Grunneger Verrazzenspakket.

Vrijheid

Sinds 2019 geeft CGTC in samenwerking met het Drentse Huus van de Taol en andere streektaalorganisaties het tijdschrift Wiesneus uit voor alle basisschoolkinderen in Groningen. Dit jaar was het thema Vrijheid. In de Wiesneus staan verhalen, gedichten, liedjes en spelletjes waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Het magazine is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met het Gronings en een rijke schat aan Grunneger woorden. Naast de Groningstalige versie wordt Wiesneus ook in de Nedersaksische taalvarianten in Drenthe, Overijssel en de Achterhoek uitgegeven.

Hen Engelien

De Groninger Wiesneus prijsuitreikingen vonden afgelopen donderdag 29 oktober plaats op de OBS Hendrik Wester in Oude Pekela en bij SWS de Zoutkamperril in Zoutkamp. Na de uitreikingen en een feestelijk en muzikaal optreden van Rients Faber met zijn in Groningen beroemde en reizende hen Engelien was er nog een verrassing. Alle aanwezige klasgenootjes van de prijswinnaars ontvingen het kinderboek Hen Engelien.

Een reactie van een van de ouders: “Wat n mooie nommedag hè? En wat n mooi optreden mit dij Hen, dat smoakt noar meer.” Volgend jaar, in de Meertmoand Streektoalmaand 2021, komt de derde Groningstalige editie van Wiesneus uit. Basisscholen in Groningen kunnen vanaf december de nieuwe Wiesneus aanvragen voor hun leerlingen.

Het eerste persbericht is ingezonden door Annet Flim van SOOOG en de tweede door Patricia Ottay van Groninger Archieven.

Foto’s: Annet Flim en Pjotr Wiese