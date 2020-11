DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vrijdagavond om zeven uur is op de Adenauer Straße in Haren de bestuurder van een blauwe BMW X5 tegen een geparkeerde vrachtwagen gebotst. Hij is in de richting van Dankern doorgereden. De politie zoekt getuigen van het ongeval.

Papenburg

Gisteravond is om 18.20 uur een man met zijn elektrische fiets ten val gekomen. Het ongeval gebeurde op het fietspad langs de Bahnhofstraße ter hoogte van de visvijver in Papenburg. Het slachtoffer is met zware verwondingen aan zijn hoofd naar een ziekenhuis gebracht. Getuigen van het ongeval worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg.

Dersum

Tussen woensdag- en donderdagmiddag is ter hoogte van de kruising van de Mittelweg met de Hasselbergstraße in Dersum iemand tegen de brug gereden. Vermoedelijk reed de veroorzaker in een rood voertuig. De politie is op zoek naar getuigen.

Börger

Zondagochtend controleerde de politie om half zes op de Spahnharrenstätter Straße in Börger een 41 jarige automobilist. Een blaastest wees uit dat hij 2,34 promille alcohol in zijn bloed had. Om kwart over één ’s middags viel een 54 jarige automobilist door de mand. Hij reed op de Brink in Esterwegen. Deze persoon had 1,39 promille alcohol in zijn bloed. Beide mannen zijn meegenomen naar het politiebureau, waar bloed werd geprikt en rijbewijzen in beslag genomen.

Om 10.40 uur vanmorgen is bij een ongeval op de Breddenberger Straße in Börger een 64 jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer belandde door onbekende oorzaak in een bocht in de berm en botste tegen een boom. Daarna vloog zijn auto in brand. Ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer van Spahnharrenstätte en Börger overleed het slachtoffer op de plaats van het ongeval.

Meppen

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat vrijdagmiddag om half twee op de kruising van de B402 met de Römerstraße in Meppen plaats vond. Daar reed een witte truck met aanhanger achterop een stilstaande zwarte VW Polo.

Zondagochtend is ter hoogte van Meppen een 37 jarige automobiliste tegen een boom langs de B70 gebotst. Haar auto sloeg vervolgens over de kop. De bestuurster, die alleen in de auto zat, raakte lichtgewond. Haar auto raakte ernstig beschadigd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Emlichheim

Vanmorgen is om half zeven bij een ongeval op de Haftenkamperdiek een 52 jarige automobilist levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij botste tijdens het inhalen van een VW Caddy frontaal tegen een vrachtwagen met veegmachine. Vervolgens botste hij met zijn Renault tegen de VW Caddy.

De man is met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De 32 jarige Nederlandse bestuurder van de VW Caddy en de 42 jarige vrachtwagenchauffeur zijn eveneens naar een ziekenhuis gebracht. Zij raakten lichtgewond. De weg is meerdere uren afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.