Margriet Bijholt gooide het roer om en schoolde om tot haarwerker

OUDE PEKELA – Margriet Bijholt heeft zich omgeschoold tot haarwerker en heeft nu haar eigen haarwerk atelier.

Voor Margriet Bijholt is werken met haar een tweede natuur geworden. Ze zat 23 jaar in het kappersvak en werkte als grimeur en theater haarwerkster. Door de grote groei van het familiebedrijf in Oude Pekela besloot Margriet om het kappersvak op pauze te zetten en van het bedrijf een V.O.F. te maken. Hier hield ze zich onder anderen bezig met maatwerksieraden en gedenksieraden.

Toen een familielid met de ziekte kanker werd gediagnostiseerd, maakte Margriet van dichtbij mee dat het vinden van een goed haarwerk een grote opgave was. Dat was het moment dat het roer omging en ze bij Haarwerkvakschool in Rijsbergen aan de opleiding ‘pruiken maken van A tot Z’ begon.

September stond in het teken van opnieuw beginnen. Met het afronden van de opleiding ‘pruiken maken van A tot Z’ waren de voorbereidingen voor haar atelier in volle gang! Opruimen, schilderen, inruimen en voorraad aanmaken vulden de dagen. Na al het harde werken mocht ze dan ook nog haar certificaat in ontvangst nemen en kon ze zich volledig storten op het helpen van haar eerste klanten.

Een van haar eerste klanten was haar jeugdvriendin. Zoals meerdere vrouwen meemaken veranderde haar haardos tijdens de zwangerschap. Haaruitval tijdens de zwangerschap is veelvoorkomend en haar groeit veelal weer aan na de bevalling. Dit was echter bij deze vriendin niet het geval; haar prachtige dikke lokken bleven na de bevalling dun. Margriet wist tot een oplossing te komen en gaf haar vriendin haar zelfvertrouwen terug.

Wanneer je op langere termijn meer haren verliest dan aangroeit wordt er gesproken van haarverlies. Het verlies van haar kan op alle leeftijden voor komen en kan een grote invloed hebben op je zelfvertrouwen. Haarverlies kan in verschillende vormen verschijnen en heeft dan ook een groot scala aan persoonlijke oplossingen.

Bij haarwerkatelier Margriet worden haarstukken gemaakt voor zowel een klein als een groot budget. Tijdens een persoonlijke analyse worden de wensen van de klant meegenomen en maten met de hand opgemeten voor een optimale pasvorm en draagcomfort. Het haarwerkatelier bevindt zich op de begaande grond en bevat rolstoeltoegankelijke deuren.

Margriet is aangesloten bij de Haarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland (HSBN).

Ingezonden met eigen foto’s