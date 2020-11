Predicaat Hofleverancier voor Verfzaak Muller

MUSSELKANAAL – Vanmiddag is het Predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ uitgereikt aan Verfzaak Muller in Musselkanaal, die dit jaar 100 jaar bestaat.

In aanwezigheid van burgemeester Yvonne van Mastrigt overhandigde Commissaris van de Koning, René Paas, het predicaat. Hiermee heeft de familiezaak het recht om het koninklijk wapen en de titel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ te dragen. De uitreiking vond, wegens de huidige coronamaatregelen, plaats in kleine kring.

Burgemeester Yvonne van Mastrigt is trots op deze ondernemers: “Al sinds de oprichting in 1920 draagt Verfzaak Muller bij aan de ontwikkeling van deze regio. De passie voor het product spat ervan af en wordt al jaren doorgegeven. Het is prachtig om te zien hoe enthousiast de volgende generatie al klaarstaat. Als gemeente Stadskanaal koesteren we zulke familiebedrijven. Terecht dat Verfzaak Muller dit Predicaat heeft gekregen.”

Van generatie op generatie

Verfzaak Muller is in 1920 opgericht door Christiaan Johan Muller. Als meester-schilder reisde hij rond, waaronder in Amerika. Teruggekomen in Nederland zag hij de behoefte bij mensen om zelf te bepalen hoe hun huis eruit moest komen te zien. Deze vraag is ontstaan na de Eerste Wereldoorlog waar mensen weinig keuzemogelijkheden hadden. De winkel heeft het in de beginjaren druk met schippers die werkzaam zijn in de Veenkoloniën en dagelijks langs Musselkanaal varen. Verven en lakken worden door Christiaan Johan zelf gefabriceerd in hun verfmalerij, terwijl zijn vrouw Maria Jansen de winkel behartigt. Vanaf 1942 verzorgt zoon Johan de schildersdiensten. Nadat Johan trouwt met Irmgard Hake, neemt zij de verantwoording over de winkel en groeit de zaak verder door. Hun zoon Chris versterkt in 1983 het familiebedrijf en neemt de zaak in 1996 over samen met zijn vrouw Henriëtte Slim. Inmiddels werkt de vierde generatie Muller mee om de volgende stappen te zetten.

Het karakteristieke pand aan de Marktstraat dient al 100 jaar als middelpunt.

Onbesproken gedrag

De eretitel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ is een koninklijke onderscheiding voor kleine of middelgrote bedrijven die minstens 100 jaar bestaan en een vooraanstaande plaats innemen in de regio en de branche. Een voorwaarde is dat de onderneming van onbesproken gedrag is. Bedrijven geven zelf bij de gemeente aan dat ze Hofleverancier willen worden. De Koning beslist vervolgens over het toekennen van het predicaat en het recht om het wapenschild te voeren.

Ingezonden

Foto’s: Johan de Boer