Succesvolle eerste Maand van de Groninger Geschiedenis

GRONINGEN – De allereerste Maand van de Groninger Geschiedenis is ten einde. De Groninger Archieven en partners organiseerden voor het eerst in dertig jaar niet een dag, maar een hele maand waarin de Groninger geschiedenis centraal stond. Vrijwel elke dag in oktober was er een historische activiteit, verspreid over stad en ommeland en veel gebeurde digitaal.

“Het was een mooie maand”, zegt de directeur van de Groninger Archieven, Eddy de Jonge. “Wij vonden het een bijzondere ervaring om dit jaar de geschiedenis van Groningen te presenteren met voornamelijk digitale middelen. Voor ons was het een nieuwe manier die ook in de toekomst zal blijven, maar hopelijk wel in combinatie met veel mensen die live aanwezig zijn.”

Hoogtepunten

De Maand van de Groninger Geschiedenis begon op donderdag 1 oktober met het online symposium Vertel ErfGoed. Verschillende sprekers praatten over het (Groninger) erfgoed en hoe we deze kunnen en willen presenteren. De weken erna waren gevuld met onder meer lezingen, kinderactiviteiten, films en wandelingen. Zo ging een groep kinderen op ontdekkingstocht door de stad om meer over de Tweede Wereldoorlog te leren. Veel aandacht kregen de film en de wandeling door Veelerveen langs de arbeiderswoningen van Granpré Molière. Kijkers vinden het leuk om meer over de geschiedenis van hun huis of leefomgeving te leren. Op vier plekken in de provincie werden (online) lezingen gehouden, onder andere over Groningers die halverwege de negentiende eeuw naar Amerika vertrokken. Ook de experimenten van Filmbank Groningen waarin film met radio-opnames uit verschillende tijden werden gecombineerd, trokken de aandacht.

De Groninger Archieven werkten tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis samen met veel partners in de hele provincie, zoals musea, historische verenigingen en gemeentelijke archieven.

On demand

De Maand van de Groninger Geschiedenis is ten einde, maar nog niet voorbij. Een groot deel van de activiteiten staat online en blijft beschikbaar. De hele Maand is dus ‘on demand’ beschikbaar is op www.maandvandegroningergeschiedenis.nl. Ook ontvangen we graag uw mening over de Maand via onze enquête.

Thema Oost/West

De Maand van de Groninger Geschiedenis sloot aan bij het landelijke thema van de Maand van de Geschiedenis: Oost/West. Een thema dat uitnodigde de hele wereld over te gaan, of juist dichtbij huis te blijven: Oost west, thuis best?!

