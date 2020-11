Vlaggen bij politiebureaus halfstok als eerbetoon aan verongelukte collega

REGIO – De Nationale Politie was vanmiddag één minuut stil voor hun collega Jeroen Leuwerink. Bij alle politiebureaus hing de vlag halfstok.

Vorige week is door een noodlottig ongeval in Brabant Jeroen Leuwerink om het leven gekomen. Vandaag was zijn uitvaart en hing bij alle politiebureaus de vlag halfstok. Om vier uur was er één minuut radiostilte. Jeroen werd 28 jaar.

“Wij als zijn “blauwe” familie stonden ieder voor zich met zijn eigen gedachten stil bij zijn overlijden en het afscheid dat we vandaag van hem hebben moeten nemen. Afscheid van een jonge collega die tijdens het uitoefenen van zijn werk als gevolg van een noodlottig verkeersongeval om het leven kwam. We brachten hem vandaag een laatste groet en in gedachte zullen we hem zeker nooit vergeten. Rust zacht Brother in Blue. This is the end of your watch. We will take it from here”, schrijft Politie Ommelanden Midden op Facebook.