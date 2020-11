Georganiseerde landbouw Groningen op scherp voor vervolg discussie over stikstof

GRONINGEN – De komende weken wordt in de Provinciale Staten van Groningen een discussie gevoerd over de Groninger Aanpak Stikstof (GRAS). Beoogd eindpunt van deze discussie is de vergadering van

Provinciale Staten op 11 november. Hier bepaalt de Provincie Groningen de koers en de prioriteiten in de stikstofaanpak, door het vaststellen van de GRAS.



De georganiseerde landbouwpartijen in de provincie zijn van mening dat met de nu voorliggende GRAS, de agrarische sector ernstig tekort gedaan wordt en de kansen die er liggen om samen met de sector de handschoen op te pakken niet gegrepen worden. Er zijn volop argumenten om het

beleid bij te stellen met als doel dat het stikstofbeleid van de provincie Groningen daadwerkelijk zorgt voor het oplossen van de problemen in de agrarische sector. Dat betekent dat de problematiek rondom de vergunningverlening van de PAS-melders, en ook de overige knelgevallen eerst geregeld moet worden voor er verdere stappen gezet kunnen worden.



Bij een inspreekbeurt tijdens een Statencommissievergadering afgelopen week heeft de georganiseerde landbouw dan ook gepleit voor aanpassingen in het GRAS-beleid, waarbij centraal staat dat boeren en tuinders zicht moeten hebben op perspectief om uit deze impasse te komen. Tevens is van groot belang dat zaken in de juiste volgorde opgepakt worden. Legaliseren, registreren, (analyseren en effectief) reduceren. Dat is de enige route voor een eerlijk, effectief stikstofbeleid waarbij chaos wordt voorkomen.

De georganiseerde landbouw heeft in de afgelopen periode haar opmerkingen op het GRAS-beleid bij diverse gelegenheden aangedragen bij

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Ook omdat wij denken valide argumenten te hebben gaan wij er vanuit dat zowel in PS als GS serieus met onze inbreng wordt omgegaan.



Mogelijke openstelling extern salderen

Extern Salderen en Verleasen is enerzijds nauw verweven met het GRAS, echter het aanpassen van de zogenoemde beleidsregels waarin de deur voor deze transactie wordt open gezet, ligt onder de bevoegdheid van GS.

Gedeputeerde Staten van Groningen, met als portefeuillehouder de heer

Staghouwer, heeft aangekondigd dat de Groninger beleidsregels aangepast worden waardoor extern salderen wordt toegestaan. Hiermee wordt handel in stikstofrechten van veehouderijbedrijven mogelijk. De agrarische sector heeft zich fel verzet tegen extern salderen. Dit heeft er wel toe geleid

dat in Groningen het besluit hierover een aantal malen opgeschoven is maar nu lijkt het dan toch te gaan gebeuren. Belangrijk punt van zorg is dat andere sectoren lukraak agrarische rechten naar zich toe kunnen halen en de agrarische sector uitkopen. Bovendien ontbreken instrumenten waarmee de overheid adequaat kan ingrijpen als er teveel stikstofrechten uit een gebied of sector wegvloeit. Wij blijven de provincie oproepen om de basisvoorwaarden op orde te brengen, voordat het extern salderen kan worden opengesteld. Eerst de knelgevallen goed oplossen, een sluitend

stikstofregistratiesysteem maken en ontwikkelruimte voor de agrarische sector behouden.



Het openstellen van het extern salderen, brengt het risico met zich mee dat de MOB via de rechter handhavingsverzoeken gaat afdwingen voor bedrijven, die hun vergunning niet op orde hebben. De provincie zegt toe dat er vanuit de overheid geen handhavingsverzoeken uitgevoerd zullen worden zolang de vergunningen niet geregeld zijn. Dit is een toezegging waar wij onze zorg over hebben uitgesproken, omdat wij twijfelen of dit stand houdt. Landbouwers willen best in beweging komen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van problemen, maar we willen niet meewerken aan beleid waarbij de revenuen van onze inspanningen op stikstofgebied, allemaal wegvloeien naar andere sectoren of naar de natuur, terwijl onze eigen vergunningen niet op orde zijn. Veel bedrijven zitten nog in onzekerheid over hun vergunning terwijl ze altijd te goeder trouw gehandeld hebben. Wij kunnen en willen niet reduceren zolang onze

vergunningen niet op orde zijn!



Aan tafel bij de provincie

In de afgelopen maanden heeft de georganiseerde landbouw in Groningen zich met volle overtuiging ingezet om met het provinciebestuur in de volle breedte in gesprek te blijven over de stikstofplannen. Tijdens deze gesprekken herhalen we continue onze boodschap en zoeken we naar mogelijkheden om eerst de vergunningsproblematiek opgelost te krijgen.

We staan nog steeds aan het begin van een ingewikkeld proces. Omdat het agrarisch belang groot is, en de oplossing complex zal onze inbreng nodig zijn en nodig blijven om de agrarische belangen in dit belangrijke dossier te kunnen behartigen. We zetten hierbij in op meerdere routes, zowel landelijk als via de provincies (IPO), en in de provincie Groningen zowel bij de provincie als de Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten. De focus in Groningen hierbij ligt de komende weken op vaststelling van de GRAS en het Extern Salderen en daarna op de verdere uitrol van zaken zoals het gebiedsgerichte proces rond Lieftinghsbroek.

Aangezien de GRAS en Extern Salderen de komende weken zal worden bediscussieerd en vastgesteld, zullen de georganiseerde landbouwpartijen zich maximaal inzetten om op te komen voor alle boeren in Groningen die in onzekerheid zitten! Juist in het belang van een gezonde Groningse economie, een leefbaar platteland en een gezonde natuur. Wordt nu de

verkeerde afslag genomen, dan zal het stikstofdossier nog tot in lengte van jaren de toekomst van een vitaal Groningen in de weg staan en tevens voor veel maatschappelijke onrust blijven zorgen. Dat moeten we met zijn allen zien te voorkomen.



De georganiseerde landbouw beseft zich dat er heel veel op het spel staat voor de landbouw, ook vooral voor die bedrijven die een opvolger hebben en/of de laatste jaren behoorlijk zijn ontwikkeld en vooruitstrevend zijn geweest. Daarbij zijn de partijen in Groningen het eens over de inhoud van de inzet en zullen zij allen op hun eigen wijze en vanuit hun eigen kracht alles op alles zetten om de landbouwbelangen te behartigen. Deze gedachten en zorgen leven bij alle partijen sterk en daarom blijven wij ook als collectief sterk om ieder vanuit zijn eigen invulling zo krachtig mogelijk te laten zijn!



LTO Noord, GrAJK, TC Bedum, TC Niezijl, TC Westerwolde, FDF, NVP, POV, Groninger Particulier grondbezit, NAV, Agractie Trekkerclub Westerwolde en FDF blijven zich, in samenwerking met andere partijen, inzetten voor

oplossingen die werken voor boeren én bredere maatschappij.

Ingezonden

Volgens Farmers Defence Force is het code oranje voor de boeren. De actiegroep kondigt voor 17 november een nieuwe actie aan, waarbij de trekkers niet zullen ontbreken. (red.)