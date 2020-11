Inschrijving asielzoekers tijdelijk in Sellingen

SELLINGEN – Misschien is het u al opgevallen. De afgelopen week reden er enkele keren per dag bussen met asielzoekers van en naar het gemeentehuis in Sellingen. Mogelijk heeft u asielzoekers voor het gemeentehuis zien staan wachten. Het inschrijven van asielzoekers in de Basisregistratie Personen (BRP) gebeurt de komende periode namelijk deels in het gemeentehuis.

Grote drukte in BRP-straat

Asielzoekers worden normaal gesproken in Ter Apel ingeschreven, in de zogenoemde BRP-straat. Daar is het op dit moment zo druk, dat een extra locatie nodig is voor de inschrijving. Want hoe langer het duurt dat een asielzoeker is ingeschreven, hoe langer het duurt voordat een asielzoeker gebruik kan maken van de overheidsdiensten.

Asielzoekers krijgen een Burgerservicenummer

Als een asielzoeker naar Nederland komt, en mag blijven, dan moet hij of zij zo snel mogelijk worden ingeschreven. Een asielzoeker krijgt namelijk, net als iedere inwoner in Nederland, een Burgerservicenummer. Een Burgerservicenummer is nodig om overheidsdiensten te kunnen regelen.

Inschrijving in Sellingen tot 1 januari

In elk geval tot 1 januari 2021 worden asielzoekers ook in het gemeentehuis in Sellingen ingeschreven. Twee keer per dag komt er een bus met daarin asielzoekers naar het gemeentehuis. De inschrijving gebeurt op afspraak. De RIVM maatregelen worden bij deze afspraken nageleefd en daarnaast wordt er nog toezicht gehouden door een steward. Zo komen deze statushouders (asielzoekers die in Nederland mogen blijven) niet binnen via de hoofdingang, maar via de ingang waar raadsleden gebruik van maakten. Daar is een wachtruimte. Vervolgens worden ze in een aparte ruimte ingeschreven.

Woordvoerder van de gemeente Westerwolde: Kasper Schomaker benadrukt dat het hier om asielzoekers gaat uit de drie noordelijke provincies. Deze mensen mogen in Nederland blijven en krijgen bij inschrijving in de BRP onder anderen een Burgerservicenummer. Zij kunnen dan bepaalde zaken aanvragen en bijvoorbeeld een opleiding volgen.

Deze registratie gebeurde lang door verschillende instanties. Daardoor gebeurde het dat namen van statushouders op verschillende manieren werden gespeld en geregistreerd. Sinds 2014 worden de statushouders door ambtenaren van de gemeente Westerwolde (voorheen Vlagtwedde) geregistreerd. Dit gebeurt in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Vanwege de coronauitbraak kampt men daar met ruimtegebrek. Om aan de veiligheidseisen van het RIVM, zoals de 1,5 meter afstand, te voldoen is besloten de inschrijvingen ook in het gemeentehuis te doen plaatsvinden.