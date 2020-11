Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 3 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

EERST VEEL ZON

Het zachte en doorwaaide weer van gisteren is weg en we beginnen vanochtend met temperaturen rond 10 grdaen, maar ook met vrij helder weer en flink wat zon. Wel komt er vanmiddag een storing vanaf Engeland naar het Waddengebied. Wij krijgen daar bewolking van, en in de loop van de middag ook een paar buien. De wind neemt toe, tot windkracht 4 a 5, uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 12 graden: dat is dik 6 graden lager dan gisteren!

Vanavond en vannacht blijft er kans op een paar buien en vanavond is het vlagerig, vannacht is er weer minder wind. Minimumtemperatuur rond 6 graden. Morgen is er een matige westenwind met wisselende bewolking, af en toe zon, en verspreid een paar buien. Ook morgen wordt het een graad of 12.

Donderdag en vrijdag is het rustig en droog met zonnige perioden, in het weekend is zaterdag vrij zonnig maar op zondag is er kans op een bui. Maximum op donderdag en vrijdag ongeveer 12 graden, in het weekend is het 13 en 14 graden.