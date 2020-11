Schietincident Huygenstraat in Groningen vanavond in Opsporing Verzocht

GRONINGEN – Vanavond besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan een schietincident in de Huygensstraat in Groningen.

Een 36-jarige man uit Groningen is dinsdagavond 20 oktober rond 20.30 uur gewond geraakt bij een schietincident in de Huygensstraat in Groningen. Hij werd beschoten toen hij op het balkon van zijn woning stond en raakt gewond aan zijn hand. Meteen na het schietincident is er een uitvoerig onderzoek gestart om te achterhalen wie deze schutter is en waarom hij het juist op dit slachtoffer gemunt had.

Omschrijving

Het slachtoffer bevond zich in zijn woning toen er werd aangebeld. Hij liep vervolgens naar het balkon om te zien wie voor de deur stond. Buiten voor het portiek zag hij een voor hem onbekende man staan. Hierop werd de 36-jarige beschoten. Hij raakte gewond aan zijn hand en werd voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie stelde direct een onderzoek in naar de toedracht van het schietincident. Ter plekke hebben rechercheurs van de forensische opsporing sporenonderzoek verricht. Ook zijn enkele getuigen gehoord. Ten slotte is een Burgernetmelding verstuurd om zo veel mogelijk informatie te krijgen van mensen die in de buurt van de Huygensstraat wonen. Dat heeft helaas nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte.

Signalement

De verdachte voldoet aan het volgende signalement:

Een man van ongeveer1.80 meter lang

Kaal of in ieder geval zeer kortgeschoren haar

Hij droeg waarschijnlijk een donkerblauw bomberjack

De dader is na het schieten waarschijnlijk in de buurt op een fiets gestapt en weggefietst richting het Hoornsediep. Hij maakte gebruik van een oud model damesfiets.

Informatie

Het zou kunnen dat de dader voor het schietincident al enige tijd heeft rondgehangen in of rond het appartementencomplex aan de Huygenstraat. Mogelijk heeft u hem of na het incident gezien. Ook alle andere informatie die mogelijk iets te maken heeft met dit schietincident kan de politie verder helpen in het onderzoek.

Beeldmateriaal

Heeft u een camera die beelden gemaakt heeft van de omgeving Huygenstraat en Hoornsediep. Of heeft u bijvoorbeeld rond dat tijdstip in die omgeving rondgereden en beschikt u over een dashcam? Dan wil de politie heel graag in bezit komen van deze beelden. U kunt uw beeldmateriaal uploaden via het tipformulier of neem contact op via 0900-8844. U kunt ook altijd anoniem informatie delen via 0800-7000.

Opsporing verzocht

Op dinsdag 3 november wordt er aandacht besteed aan deze zaak in de uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De uitzending is om 20.30 uur op NPO1 te zien.