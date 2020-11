Voordeliger met de hubtaxi in 2021

GRONINGEN, DRENTHE – De provincies Groningen en Drenthe stellen extra geld beschikbaar voor het stimuleren van de hubtaxi als onderdeel van een reis met bus of trein.

De prijs voor een rit van huis naar hub, met een overstap naar het OV, gaat in 2021 van 2,5x OV-tarief naar 1,5x. Om het gebruik van de hubtaxi extra te stimuleren kan dit in het eerste kwartaal van 2021 zelfs voor het reguliere OV-tarief. De provincies Groningen en Drenthe zullen de extra kosten daarvoor compenseren. Het tariefvoorstel 2021, waar dit onderdeel van uitmaakt, staat in de DB-vergadering van het OV-bureau Groningen Drenthe van 26 november 2020 op de agenda.



Goedkoper reizen met de hubtaxi via de hub

Al langer is er de wens om het gebruik van de hubtaxi te stimuleren en de hubtaxi als voor- en natransport – via de hubs – beter aan te laten sluiten op het OV-systeem. Het aangepaste tarief van 1,5x OV-tarief geldt alleen voor ketenreizen waar de hubtaxi wordt gebruikt in aansluiting op het OV. Zo niet dan blijft het tarief 2,5 x het OV-tarief.



Met de tariefsverlaging hopen de provincies dat reizigers in het buitengebied vaker via de hubs gebruik gaan maken van het OV-netwerk in Groningen Drenthe. Via de hubs zijn veel bestemmingen in de regio bereikbaar met bus en trein.



Extra korting in de eerste drie maanden van 2021

Hoewel het gebruik van het OV minder is, rijden er nog steeds volop bussen in Groningen en Drenthe en is er zeker buiten de spits voldoende plek om veilig en rustig te reizen. Als de ontwikkelingen rondom corona het toelaten, willen de provincies onder het motto “Welkom terug!” het reizen met het OV stimuleren door de eerste drie maanden van 2021 een extra korting op de hubtaxi te geven, 1x OV-tarief voor een rit met de hubtaxi – van deur, via hub, naar OV.

Informatie over het reserveren van de hubtaxi is te vinden via de website hubtaxi.nl, onderdeel van de website van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.