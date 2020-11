CDA Westerwolde wil COA-geld beschikbaar stellen voor Ter Apel

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 4 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

HELDER MET EEN BUI

Het wordt vandaag een vrij mooie dag met flinke zonnige perioden, maar de lucht is nog onstabiel en vooral vanochtend zouden er verspreid een paar buien kunnen vallen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen, de temperatuur is eerst 6 tot 9 graden, en vanmiddag ligt het maximum tussen de 10 en 12 graden.

Vanavond en vannacht is het droog en het wordt koud met een minimumtemperatuur van 2 tot 4 graden. Er is kans op vorst aan de grond en een paar mistflarden, of witte wieven.

Morgen is er daarna vrij veel zon maar er komt ook meer hoge bewolking. Weinig wind morgen, maximum rond 10 graden. Vrijdag is het overwegend zonnig met enkele mistbanken, maximum ook dan rond 10 graden. In het weekend gaan we zaterdag naar 12 graden, en zondag naar een maximum van 14 graden. Zaterdag is het droog, zondag is er kans op een enkele bui.