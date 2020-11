Coassistenten halen met Treant Benefietloterij bijna €10.000,- op voor laaggeletterden

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Coassistenten (geneeskundestudenten in opleiding tot arts) van de Treant-ziekenhuislocaties Scheper, Bethesda en Refaja organiseerden een loterij om geld op te halen voor Stichting Lezen en Schrijven. Ze verlootten 74 prijzen en haalden hiermee €9582,77 op voor het project ‘Voel je goed!’.

Digitale loterij met echte prijzen

Helena Vis, coassistent bij Treant, vertelt: ‘We zouden afgelopen voorjaar een gala organiseren met een verloting en een veiling, onder leiding van burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen, maar door corona kon het evenement niet doorgaan. Met dank aan verschillende bedrijven uit de regio hadden we echter al vele mooie prijzen ingezameld, waaronder dinerbonnen, een weekendje toeren met een Audi cabriolet en een rondvlucht. Daarom besloten we om de loterij wel door te laten gaan, maar in een andere opzet: digitaal, en dus corona-proof.’ Zaterdag 3 oktober was het zover: de winnende lotnummers werden bekendgemaakt en de gelukkige winnaars op de hoogte gesteld. Afgelopen vrijdag nam Eric van Oosterhout de cheque officieel in ontvangst, in bijzijn van Dorina Hadders van Stichting Lezen en Schrijven.

Opbrengst naar project ter voorkoming van gezondheidsproblemen

‘We hebben voor het project ‘Voel je goed! gekozen, omdat het bijdraagt aan het voorkómen van gezondheidsproblemen. Ons doel was om zoveel mogelijk geld op te halen, zodat mensen in deze regio die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om bewuster en gezonder te leven, die hulp ook kunnen krijgen’, vertelt coassistent Jorrit van der Linden. ‘Dit project ondersteunt mensen die moeite hebben met taal bij het ontwikkelen van vaardigheden om gezond te leven.’

Stichting Lezen en Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Daarom zorgt Stichting Lezen en Schrijven er samen met haar partners voor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek.

Foto door: Bianca Verhoef

Fotobijschrift: Coassistent Mariël Buurman overhandigde op vrijdag 30 oktober de cheque aan burgemeester Eric van Oosterhout. Rechts op de foto: Dorina Hadders van Stichting Lezen en Schrijven.