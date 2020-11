Gronings Vuur in Pekela, Stadskanaal en Veendam

PEKELA, STADSKANAAL, VEENDAM – In Pekela, Stadskanaal en Veendam is hard gewerkt aan de eindpresentatie van Gronings Vuur, getiteld A new STAR is Born. Iedereen stond startklaar om voor publiek in de trein en op de stations van de STAR te spelen. Helaas kon het vanwege corona niet doorgaan.



Om toch te laten zien wat er de afgelopen maanden is gebeurd, worden er de komende weken zeven korte video’s gepubliceerd, waarin cultuurmakers uit Stadskanaal, Pekela en Veendam aan het woord zijn over het maakproces wat ze tot dusver hebben doorlopen.



Aan het woord in de eerste video: regisseur Sijas de Groot en creatief producent Jeroen van Broekhoven.

In de tweede video vertelt Charlotte Snijder over de twee dansen die ze maakte voor A new STAR is Born met in totaal 20 van haar leerlingen van MDT Veendam. De dansen voeren ze alsnog uit in 2021: in het landschap en op het perron van Stadskanaal.