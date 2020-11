Molen Edens krijgt opknapbeurt

WINSCHOTEN – Al enkele weken zijn twee schilders, veelal met een hoogwerker aan het werk om de molen Edens/Volharding, in het centrum van Winschoten, van een nieuwe verfrissende verflaag te voorzien.

Op dit moment zijn de wieken aan de beurt en je moet dan beslist geen hoogtevrees hebben om deze klus te klaren. De Korenmolen Edens is de oudste molen in Winschoten en tevens de oudste molen van de provincie Groningen. De molen werd in 1763 naar alle waarschijnlijkheid als pelmolen gebouwd en later ook als korenmolen ingericht. De molen is ook al eens in 1870 verhoogd.

Molenaar Jan Kugel is met 73 jaren al sinds 2004 werkzaam op deze molen. Hij leidt elke zaterdag ook leerlingen op tot het molenaarsvak, al is dit sinds de coronapandemie op een laag pitje komen te staan. Normaal gesproken hebben 3 leerlingen op de zaterdagen les omtrent de werkzaamheden binnen deze grote molen. Ook theorie maakt deel uit van zo’n cursus. “Het is voor een molen van groot belang dat een molen in beweging blijft, want stilstand is achteruitgang. Met de leerlingen proberen wij alle kleine werkzaamheden zelf op te lossen,” aldus Jan Kugel. Een snelle leerling kan het ‘molenaars-dilploma’ binnen 1½ jaar in zijn bezit hebben. Anderen doen er 2 tot 3 jaar over.

In 1985 is de molen ingrijpend gerestaureerd en sindsdien op vrijwillige basis in bedrijf. Vanwege de rond de molen ingestelde molenbeschermingszone die de vrije windvang van de molen moet beschermen, heeft de toenmalige eigenaar van de molen, de gemeente Winschoten, de molen in 2006 opnieuw en nu met drie meter verhoogd. Dit gebeurde omdat een appartementencomplex in de nabijheid van de molen een gedeelte van de wind uit de wieken nam. Naast de oudste nog bestaande molen van de provincie Groningen is deze molen nu ook de hoogste. Samen met de andere twee molens Berg en Dijkstra is de molen een belangrijk herkenningspunt in de ‘Molenstad’ Winschoten. De huidige eigenaar is de gemeente Oldambt.

In de zomermaanden is de molen ook toegankelijk voor het publiek. Men kan dan op zaterdagen van 13:00 tot 16:00 uur een kijkje nemen in molen Edens.

Ingezonden door Frans Stegeman