Online en offline voorlichtingen bij Terra in tijden van corona

GRONINGEN, DRENTHE – Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden veel geplande voorlichtingen geen doorgang op de manier die we gewend zijn. Dat vinden we erg jammer. Toch vindt Terra het, juist in deze tijd, belangrijk om aankomende leerlingen en studenten te helpen bij het maken van de juiste school- of studiekeuze.

Terra VO online

Voor leerlingen die zich willen oriënteren op voortgezet onderwijs worden verschillende voorlichtingen en georganiseerd. De scholenmarkt in Martiniplaza gaat niet door, daarvoor in plaats is er de online scholenmarkt (scholenmarktgroningen.nl) waarbij scholen uit Groningen en de Ommelanden zich kunnen presenteren op een online platform. Iedere school heeft een eigen pagina, introductiefilmpje en een overzicht van het onderwijsaanbod. Ook kunnen ouders en leerlingen zich aanmelden voor een online kennismakingssessie waarbij ze in gesprek kunnen met leerlingen en docenten.

Terra VO offline

Op 16 november om 19:30 is er een voorlichtingsbijeenkomst bij Terra Emmen. Ouders zijn welkom in het gloednieuwe schoolgebouw waar zij een presentatie krijgen over het onderwijsaanbod. Er worden rondleidingen gegeven, uiteraard met inachtneming van de hygiëne maatregelen en de anderhalve meter afstand. In verband met de maximale groepsgrootte is vooraf aanmelden verplicht. Aanmelden kan via emmen.voterra@terra.nl.

In Assen wordt op 26 november door vmbo-groen een oriëntatie-avond georganiseerd waarbij kinderen meerdere lessen van hun keuze kunnen volgen. Zo kunnen kinderen kennis maken met de school. Ook het Groene Lyceum heeft een speciaal programma samengesteld. Om alles coronaproof te laten verlopen moeten kinderen zich tevoren opgeven. Aanmelden voor deze oriëntatie-avond kan via https://assen.voterra.nl/nieuws/agenda/orientatieavond.

Online voorlichting Terra MBO

Terra biedt voor aankomende mbo-studenten online voorlichtingen aan. Op 4 en 5 november organiseert Terra MBO de studiekeuzeweek. Tijdens deze week kunnen geïnteresseerden vanuit eigen huis de online voorlichting bijwonen. Het team van voorlichters zit klaar om vragen via chat te beantwoorden. Inschrijven voor het webinar op een van deze dagen kan via https://terra.ewebinar.com/. De eerstvolgende studiekeuzeweek staat gepland van 7-11 december.

Open dagen 2021

Eind januari/ begin februari zijn de open dagen van Terra VO en Terra MBO. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of deze fysiek doorgang kunnen vinden. Houd daarom voor de websites www.mboterra.nl en www.voterra.nl in de gaten.

