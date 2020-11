Pannenverkoper actief in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vanmiddag was in Bellingwolde een pannenverkoper actief.

Een inwoonster van Bellingwolde werd vanmiddag door een man in een lichtkleurige bus aangesproken. Hij vroeg of er in het dorp een keukencentrum was. Hij vertelde dat hij ook al in Blijham was geweest.

Toen de vrouw vertelde dat er in het dorp geen keukencentrum is probeerde hij haar pannensets en besteksets van Solingen te verkopen. Volgens de man moest hij deze naar Duitsland brengen, maar kon dat niet vanwege de Lock down. Ze kon ze voor een prikkie overnemen zei hij.

De vrouw ging niet op zijn aanbod in. De man reageerde boos en scheurde vervolgens weg. Later bleek dat hij ook bij iemand anders had geprobeerd de sets te verkopen voor…………………..900 euro.

De inwoonster van Bellingwolde was zo overrompeld dat ze er niet aan heeft gedacht het kenteken van de auto te noteren.