Update coronadashboard: percentage positieve tests en meer inzicht in rioolwatercijfers

NEDERLAND – Het coronadashboard biedt nu nog meer inzicht in rioolwatercijfers. Per regio wordt gemeld hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zijn aangetroffen, omgerekend naar 100.000 inwoners in plaats van per milliliter rioolwater. Ook toont het dashboard voortaan per veiligheidsregio hoe het percentage positieve coronatests zich ontwikkelt in de tijd. Dat is relevant omdat er veel meer wordt getest, waardoor het aantal positieve testuitslagen minder houvast biedt.

Sinds augustus meten het RIVM en de waterschappen hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. Rioolwater laat in een vroeg stadium zien hoe het ervoor staat met het virus. Het aantal locaties waarop dit gebeurt, is de afgelopen periode uitgebreid tot 318, waardoor er landelijke dekking is. Op steeds meer locaties wordt bovendien meerdere keren per week gemeten en metingen worden gecorrigeerd voor de hoeveelheid neerslag. Deze informatie wordt voortaan dagelijks, in plaats van wekelijks, bijgewerkt op het dashboard. Zo is snel en voor een specifieke locatie te zien hoe het virus zich ontwikkelt. Ook wordt het mogelijk om de cijfers van verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s met elkaar te vergelijken.



Er wordt continu gewerkt aan verbetering van het dashboard. Ook de informatie over de leeftijdsopbouw van positief geteste personen is uitgebreid en verfijnd.

Dashboard geeft overzicht

Met het coronadashboard brengt het ministerie van VWS belangrijke cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Burgers, beleidsmakers en wetenschappers kunnen zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan het virus sneller en preciezer worden opgespoord en bestreden.

Bron: Rijksoverheid