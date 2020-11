Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 5 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON

Er kunnen vanochtend verspreid enkele mistbanken voorkomen, maar verder zijn er perioden met zon en vooral vanmiddag ook veel wolkenvelden. Er staat een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2, en de temperatuur krabbelt op naar een maximum van ongeveer 11 graden.

Komende nacht is het windstil met opklaringen en bewolking, en kans op mistbanken. De minimumtemperatuur ligt rond 4 graden. Daarna wordt het morgen zonnig en trekt de meeste bewolking weg, wel is er morgenochtend kans op mist. Het wordt opnieuw een graad of 11 en er is morgen maar weinig wind.

Zaterdag komt er een matige zuidoostenwind en daarmee is het zonnig mooi weer, met ’s nachts minimum rond +1 en maximum rond 11 graden. Zondag is het iets zachter met 12 a 13 graden, ook dan is er nog vrij veel zon.