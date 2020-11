CDA doet oproep aan de Ter Apelders

TER APEL, WESTERWOLDE – CDA Westerwolde heeft gisteravond tijdens de financiële raadsvergadering gezamenlijk met de VVD, Lijst Timmermans en GroenLinks een motie ingediend met als doel het oprichten van een fonds “Leefbaar Ter Apel”. Dit fonds moest dienen als compensatie voor de overlast in het dorp door asielzoekers uit voornamelijk veilige landen. Er ligt al een aantal jaren 300.000 euro op de plank maar initiatieven uit Ter Apel kwamen er niet. Logisch vind het CDA, want het is niet duidelijk waar een aanvraag aan moet voldoen en ook heeft het college niets gedaan om de inwoners van Ter Apel te informeren over deze gelden.

Het CDA vind het vanzelfsprekend dat de inwoners van Ter Apel gecompenseerd worden voor de overlast die het COA complex met zich mee brengt. Daarom hebben wij ook voorgesteld, naast het bedrag wat al beschikbaar was voor Ter Apel, ook 20.000 euro per jaar extra toe te voegen aan dit fonds, zodat deze een structurele borging krijgt, in ieder geval zolang het COA gehuisvest is in Ter Apel. In het verleden werd er zelfs 95.000 euro per jaar toegevoegd aan de reserve, helaas is dit geld al in een eerder stadium gebruikt om gaten in de begroting te dichten in plaats van daar waar het voor bedoeld was, namelijk de inwoners van Ter Apel.

Helaas waren de coalitie partijen Gemeente Belangen en de PVDA tegen dit voorstel. Zij geven aan dat het geld reeds beschikbaar is gesteld voor Ter Apel en dat hier ook geen verandering in komt. Deze partijen zijn dus niet bereid om ook jaarlijks een bedrag aan de inwoners en de leefbaarheid van Ter Apel, te doen toekomen, geld wat volgens het CDA gewoon toebehoort aan de inwoners van Ter Apel.

Het CDA wil dan ook en oproep doen aan sportclubs, instanties, ondernemersvereniging, maar vooral ook de inwoners zelf om met initiatieven te komen zodat dit geld niet nog langer op de plank ligt! Dit kan via gemeente@westerwolde.nl of schriftelijk, Gemeente Westerwolde, postbus 14, 9550 AA Sellingen.

Fractie CDA Westerwolde