Gronings Vuur #thuisinEemsdelta: oproep om mee te doen!

APPINGEDAM, DELFZIJL, LOPPERSUM – Het project Gronings Vuur reist van september 2019 tot en met december 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma. Met muziek, fotografie, film, gedichten, gesprekken en kunst halen we op wat er zich afspeelt in de provincie. Ze vragen cultuurmakers (kunstenaars, dichters, schrijvers, zangers, fotografen, et cetera) uit de gemeenten Delfzijl, Loppersum en Appingedam mee te doen!



De drie gemeenten gaan per 1 januari 2021 samen in de gemeente Eemdelta. Dat is voor regisseur/theatermaker Karlijn Benthem aanleiding om een artistiek onderzoek te doen met cultuurmakers uit de regio. Onderzoek naar hoe inwoners zich thuisvoelen in hun eigen huis, hun dorp of in de nieuwe gemeente Eemsdelta.



Inwoners van Delfzijl, Loppersum en Appingedam worden daarom gevraagd om een object te doneren dat symbool staat voor je thuisvoelen. Dit mag van alles zijn: een meubelstuk, een liedje, een recept, een foto of een uitzicht.



We willen jou, cultuurmaker, uitdagen om met deze objecten aan de slag te gaan. Iedere cultuurmaker krijgt drie objecten – één uit elke gemeente – en maakt daar een nieuw geheel van. Dat doe je op de manier die bij jou past! Er hoeven niet per se mooie plaatjes uit te ontstaan. Onder druk ontstaan de mooiste dingen zeggen ze wel eens, maar is dat wel zo?



Zoom Bingo

Deze kunstwerken worden vervolgens verloot tijdens een theatrale Zoom Bingo, live vanuit voormalig café Het Anker in Delfzijl, op zaterdagavond 12 december.



