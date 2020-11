Het Hunebedcentrum start met Podcast

BORGER – Het Hunebedcentrum start met een podcast, met de titel ‘Hunebednieuwscafé’. De podcast over archeologie, prehistorie en geologie met een focus op de tijd van de hunebedbouwers is via spotify te beluisteren.

Het museum moet dicht, in elke geval voor twee weken. Bij het Hunebedcentrum zat men niet lang stil en ging men gelijk aan de slag met alternatieven. Zo bedacht het Hunebedcentrum een podcast, met de titel ‘Hunebednieuwscafé’. Een podcast over archeologie, prehistorie en geologie met een focus op de tijd van de hunebedbouwers. Directeur Harrie Wolters is laaiend enthousiast: “Weer een nieuwe manier om onze verhalen aan een nieuw publiek te tonen. We hebben de eerste episodes al opgenomen en er zullen nog vele volgen.”



De naam

De naam Hunebednieuwscafé is niet toevallig gekozen. Het e-magazine van het Hunebedcentrum draagt dezelfde naam en heeft in de laatste vijf jaar maar liefst 3500 artikelen over de prehistorie opgeleverd. Podcast-host Gijs Klompmaker, marketingman van het Hunebedcentrum, leg het uit: “De onderwerpen van het Hunebednieuwscafé zijn aangehouden als kapstokken. Zo bestaan er rubrieken als ‘Hunebedhunters’ en ‘Mijn hunebed’, deze lenen zich perfect voor een onderhoudende podcast”.



Voor wie?

“Voor iedereen die net wat meer wil weten over de prehistorie en de hunebedden”, begint Harrie Wolters. “Het is steeds in een setting van een interview of een gesprek in het café. Losjes, onderhoudend en populair wetenschappelijk.” Het Hunebedcentrum hoopt met deze podcast ook een jonger publiek te bereiken. “Ik denk aan studenten, pas afgestudeerde archeologen of leraren in opleiding, maar eigenlijk alle mensen met interesse in de prehistorie”, aldus Wolters. De podcast is te beluisteren op Spotify en de eerste drie episodes staan er al op. “We gaan voor ongeveer twee episodes per week. De onderwerpen die we bespreken lenen zich voor een podcast van ongeveer 10 minuten. Misschien dat we af en toe een uitstapje maken naar een langere podcast, van een uur”, aldus Gijs Klompmaker.



In tijden van corona

Het Hunebedcentrum wil de verhalen naar de mensen toe brengen, nu het voor in elk geval twee weken geen bezoekers mag ontvangen. Vorige week lanceerde het museum als online lessen met de ‘Archeoloog op school’ en nu dus een gloednieuwe podcast. “We willen de mensen iets blijven bieden, ook als dat even niet op de manier kan gaan die we gewend zijn”, zegt Harrie Wolters.

