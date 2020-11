Inzending voor prijs Beste Groninger Boek 2021 geopend

GRONINGEN – Tot 1 januari 2021 kunnen uitgevers weer boeken insturen voor de jaarlijkse prijs voor het Beste Groninger Boek. De prijs wordt uitgereikt door Stichting NOORDWOORD in samenwerking met Forum Groningen. De jury staat net als vorig jaar onder voorzitterschap van burgemeester Koos Wiersma van Appingedam. De feestelijke uitreiking vindt plaats in de Boekenweek in maart.

De prijs voor het Beste Groninger Boek kent twee categorieën: fictie en non-fictie en wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt door de Stichting NOORDWOORD, in samenwerking met Forum Groningen. De prijs werd in 2020 gewonnen door Anjet Daanje (fictie) en Martin Hillenga (non-fictie). Eerdere winnaars zijn o.a. Auke Hulst, Peter Middendorp, Sander de Hosson, Nhung Dam, Karin Sitalsing, Tonnus Oosterhoff en Stichting Oude Groninger Kerken.

De feestelijke uitreiking vindt plaats in de Boekenweek van 2021 (6 t/m 14 maart). Naast de uitgebreide media-aandacht voor de genomineerde en winnende boeken, bestaat de prijs voor de winnende auteurs uit een kunstwerk in gelimiteerde oplage.

Boeken die door uitgevers kunnen worden ingezonden moeten voor het eerst in drukvorm zijn verschenen in 2020 en zijn geschreven door een schrijver die in de provincie Groningen woont òf het boek speelt zich af in Groningen of gaat over Groningen.

De jury bestaat net als vorig jaar uit: Douwe van der Bijl (jarenlang bibliothecaris bij de Openbare Bibliotheek, daarna Forum Bibliotheek in Groningen), Iris van den Brand (geschiedenisdocent en betrokken bij de Verhalen van Groningen), Christiaan Klasema (werkzaam in kunst en theater en tot voor kort bewoner van landgoed Oosterhouw in Leens), Annette Timmer (jarenlang het gezicht van RTV Drenthe en organisator van het literaire festival Zomerzinnen).Voorzitter is Koos Wiersma, burgemeester van Appingedam en fervent lezer.

De jury stelt uit de ingezonden boeken een shortlist samen en kiest hieruit voor beide categorieën de winnaar.

Meer informatie over de prijs en de inzendprocedure is te vinden op www.noordwoord.nl/bestegroningerboek.nl

