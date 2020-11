Judo Tan-Ren-Jutsu ontvangt Keurmerk van Judo Bond Nederland

REGIO – Op 9 september 2020 kreeg Judo Tan-Ren-Jutsu als 1e judoclub in de provincie Groningen het Keurmerk van de JBN. Door de corona virus kon het Keurmerk pas dinsdag 3 november uitgereikt worden.

Het Keurmerk van de JBN wordt sinds 2014 toegekend als erkenning dat de club de zaakjes goed op orde heeft. Als lid van de club weet je dat je sport bij een gezonde judoclub in een veilige omgeving.



Ronnie Grave nam het keurmerk in ontvangst van Edwin Korenberg, clubaccountmanager van de JBN. Helaas was er geen publiek in verband met de coronaregels. Maar er is toch samen met de aanwezige judoka’s en trainers een klein feestje gemaakt.

Het JBN Keurmerk toont aan dat Judo Tan-Ren-Jutsu voldoet aan alle eisen die door JBN(Judo Bond Nederland) en NOC&NSF( Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie) worden gesteld aan judoclubs waar op een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze de sport wordt aangeboden. Zo beschikt Judo Tan-Ren-Jutsu over een actueel en verantwoord beleidsplan, zijn protocollen tegen pesten en seksuele intimidatie aanwezig. Ook beschikt Judo Tan-Ren-Jutsu over calamiteitenformulieren van al haar leden en is door de screeningsautoriteit van het ministerie van veiligheid en justitie een verklaring omtrent gedrag(VOG) van alle leraren en vrijwilligers afgegeven. Ook zijn alle leraren in het bezit van minimaal judoleraren niveau 3 diploma.

Judo Tan-Ren-Jutsu verzorgt lessen in de breedtesport, maar ook in de wedstrijdsport gooit de club hoge ogen, de club heeft al Nederlandse kampioenen in de -15 jaar en in de -18 jaar. Tevens organiseert de club toernooien voor beginners, regio toernooien en 1 keer per jaar een internationaal toernooi.



Judo Tan-Ren-Jutsu is trots op het JBN Keurmerk



Heb je ook zin om een keer judo te proberen en wil je ook 3 gratis proeflessen, kijk dan op www.judotanrenjutsu.nl

