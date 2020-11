Afhalen reserveringen en inleveren bij bibliotheken blijft mogelijk

Tip: Bezorgservice voor kwetsbare leden

Behoor je tot de corona-risicogroep? Dan wil of kun je misschien niet zelf naar de bibliotheek komen. In dat geval kun je gebruikmaken van de bezorgservice.



Ontdek de bibliotheek online

De online deuren van de bibliotheek staan altijd open. Gelukkig kun je ook vanuit huis de bibliotheek gebruiken om te ontmoeten, te leren en te ontdekken. Of je nou lid bent of niet, bij ons is er veel te beleven. Bekijk het overzicht voor het volledige online aanbod, waaronder boekenclub Boekeloere. Boekenliefhebbers kunnen in deze groep van alles delen en vinden wat met boeken te maken heeft. Via interactieve livestreams gaan deelnemers in gesprek met de auteur en met elkaar. Voor kinderen is er het BiebLab YouTube-kanaal en via het Online Taalhuis is het mogelijk om te blijven oefenen met de Nederlandse taal.



