Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 5 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON

Het is vanochtend nog een mengeling van wolkenvelden en opklaringen, en het is bijna windstil. De meeste bewolking die er is, zal verdwijnen en het wordt dan overwegend zonnig. De maximumtemperatuur is vanmiddag 11 graden, er komt dan een zwakke tot matige zuidenwind op gang.

Voor morgen ziet het er goed uit met veel zon, maar vannacht wordt het eerst koud met temperatuur dalend naar 0 tot 3 graden. Dus moet je morgenochtend misschien de autoruiten krabben, verder is het morgen zonnig met een maximum van 12 graden. De wind is morgen zwakjes uit het zuidoosten.

Voor zondag ligt het er ook nog goed voor. Dan wordt het 14 graden, wel komt er wat bewolking opzetten. Na het weekend blijft het vrij zacht met 12 tot 14 graden en een afwisseling van zon, bewolking, en mogelijk een enkele bui.