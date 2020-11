GroenLinks hoopt op “groen sneeuwbal-effect”: gratis fruitbomen en “Gelderse Rozen” om Eemsdelta groen te starten!

DELFZIJL, APPINGEDAM, LOPPERSUM – GroenLinks Eemsdelta wil een groene, sociale en lokaal sterke gemeente en zet woorden om in daden. Daarom worden er aankomend weekend 500 Gelderse Rozen (sneeuwballen, in de volksmond) gratis uitgedeeld aan inwoners van Eemsdelta en kunnen 1000 huishoudens zich inschrijven voor een gratis fruitboom die worden weggegeven als de natuur er klaar voor is (half december).

Met deze groen actie wil GroenLinks iedereen in Eemsdelta de kans geven om bij te dragen aan een groenere gemeente met schone lucht en verkoeling door bomen. Een inhaalslag voor de vele bomen die afgelopen jaren zijn gekapt zonder herplant te worden. “Deze bomen zijn cadeau aan de inwoners van Eemsdelta waarmee zij hun omgeving vergroenen en klimaatbestendig maken.” Aldus Delfzijlster lijsttrekker Anika van Leeuwen. “Voor de fruitbomen is 3m2 al voldoende en er zouden komende zomer al vruchten aan kunnen komen. De gelderse rozen kunnen tot wel 3m hoog worden, maar kunnen ook klein gesnoeid worden zodat ze ook in kleine tuintjes voor meer biodiversiteit zorgen. We hopen hiermee een “sneeuwbal-effect” in gang te zetten waarbij meer mensen er plezier in krijgen om met het planten van bloeiende planten of bomen te helpen klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te versterken.”

De weggeefactie is een samenwerking tussen MeerBomen.nu en GroenLinks Eemsdelta. “We hebben dezelfde wensen: een groenere omgeving die klimaatbestendig is en CO2 opvangt en vasthoudt” zegt Tsjeard Hofstra van Meer Bomen Nu. “We hebben in augustus al 4000 perenbomen weggegeven in de gemeente Groningen, maar veel mensen uit Appingedam, Loppersum en Delfzijl grepen mis. We zijn heel blij dat we samen met GroenLinks ook de inwoners van Eemsdelta de kans kunnen geven te helpen vergroenen.”

Wie een gratis boom wil afhalen kan zich opgeven via http://eemsdelta.groenlinks.nl/fruitbomen. Op 14-15 november worden de gelderse rozen corona-proof weggegeven en de 1000 fruitbomen volgen als de natuur er klaar voor is dat de bomen verplant kunnen worden. De verwachting is dat dit half december zal zijn. Ook hiervoor kan vanaf nu worden aangemeld.

Alle bomen zijn gratis af te halen, maar GroenLinks roept mensen die het kunnen missen op om een donatie te doen voor MeerBomen.nu zodat zij hun doel bereiken om deze winter minimaal 1 miljoen bomen te planten en daarmee onze omgeving vergroenen en klimaatbestendig maken.

Ingezonden