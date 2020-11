Het Ter Borg van Winterpad

TER BORG – “Noem mij gewoon Olga; ik verdien het niet om moeder genoemd te worden.“



“Noem mij gewoon Olga; ik verdien het niet om moeder genoemd te worden.” dat is de beginregel van de roman “Winterpad”.

Celine groeit op bij haar gereserveerde en koele moeder Olga. Haar jeugd is verwarrend en eenzaam, maar ook als ze volwassen is, blijft de relatie tussen moeder en dochter afstandelijk. Na Olga’s dood vindt Celine brieven in haar ouderlijk huis, die Olga aan haar heeft geschreven.

Dat is het begin van de zoektocht naar het verleden van Olga.

Die zoektocht bracht Celine naar de geboortegrond van Olga, Ter Borg, onder de rook van Sellingen.



De roman “Winterpad” is door Gera Folkers geschreven en is eind vorig jaar uitgekomen.

Gera Folkers ging ook terug naar die geboortegrond, waar ook haar wortels liggen.

Zij beschreef in het boek die streek zo treffend, die mooie grote boerderijen en het statige huis. Die prachtige omgeving, de heidevelden en het woeste gebied.

Het boek is zo boeiend, ook erg ontroerend geschreven, dat als je er aan begint het niet meer weg kunt leggen en blijft lezen.



Tijdens een wandeling in dit prachtige gebied kwam dit boek weer helemaal tot leven en voelden we weer de sfeer.

Geniet mee van deze plaatjes in het mooie Westerwolde.

Het boek ligt in veel boekenwinkels en is ook via internet te bestellen