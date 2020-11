Leden IJsvereniging Vlagtwedde halen coronaproof hun ledenkaarten op

VLAGTWEDDE – Wie lid is of lid wil worden van de IJsvereniging Vlagtwedde e.o. kan vanavond of zaterdagochtend 7 november een ledenkaart komen halen.

Normaal gesproken gaan vrijwilligers van de ijsvereniging langs de deuren in Vlagtwedde en omgeving om de contributie te innen, maar in verband met corona is dit momenteel niet mogelijk. “Wij hebben overleg gevoerd met de gemeente en de veiligheidsregio. Ook hebben wij gesproken met vrijwilligers. Uit die gesprekken werd duidelijk dat actief contributie innen dit jaar geen optie is. “Dat vinden wij spijtig, maar we kunnen niet anders”, zegt bestuurslid Engel Meendering van de ijsvereniging. In plaats daarvan hebben ze twee afhaalmomenten vastgesteld.

Vanavond is tot negen uur het eerste afhaalmoment. In de buitenlucht, bij de kantine, kunnen tegen contante betaling de kaarten worden opgehaald. Hierbij worden alle geldende coronamaatregelen in acht genomen. Ook, morgen, zaterdagochtend 7 november van 10.00 tot 12.00 uur kun je voor kaarten bij de kantine van de ijsvereniging aan de Barlagerweg 10 in Vlagtwedde terecht. Een gezinskaart kost 10 euro en een persoonskaart kost 6 euro. Bij het afhalen moet de contributie contant worden betaald (bij voorkeur gepast), pinnen is niet mogelijk.

Lagere contributie

Wie de ledenkaarten komt halen op de genoemde momenten betaalt eenmalig een lagere contributie. “Hiermee willen wij onze leden een beetje tegemoetkomen”, vertelt Meendering. “Bovendien kon er afgelopen winter niet op natuurijs geschaatst worden en zijn we ook niet – zoals gebruikelijk – met onze leden met de bus naar de kunstijsbaan in Groningen geweest. Daarom betalen – zowel huidige als nieuwe – leden op 6 en 7 november slechts 6 euro voor een persoonskaart en 10 euro voor een gezinskaart. Wij hopen uiteraard dat heel veel mensen uit Vlagtwedde en omgeving de moeite nemen om hun ledenkaarten te komen afhalen”.

Foto’s: Bé Eelsing