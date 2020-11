Maandag start XL-testlocatie in MartiniPlaza

GRONINGEN – Maandag 9 november 13.00 uur gaat de XL-testlocatie in MartiniPlaza in Groningen van start. Deze testlocatie is bedoeld voor mensen uit het Noorden met klachten die passen bij het coronavirus. Bij de XL-testlocatie worden voornamelijk sneltesten gebruikt. Sneltesten helpen het coronavirus beter te bestrijden, omdat de uitslag snel bekend is. Hierdoor kan eerder bron- en contactonderzoek gedaan worden en is er nog beter zicht op het virus.

Teststraat

Deze week is MartiniPlaza gestart met het inrichten van acht teststraten, die toegankelijk zijn voor automobilisten, fietsers en voetgangers. De teststraten worden ingericht volgens de veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. De XL-teststraat zal bij gebleken behoefte zeven dagen per week open zijn van 07.00 tot 23.00 uur. De komende week wordt eerst op beperkte schaal gestart om ervaring op te doen en het proces te verbeteren. De XL-locatie in Groningen is een van de eerste XL-locaties in het land die de deuren opent.

Samenwerking

De XL-locatie MartiniPlaza is een samenwerking tussen het ministerie van Defensie, MartiniPlaza, UMCG, gemeente Groningen en GGD Groningen. De opening van de XL-teststraat volgt op de wens van de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport om de testcapaciteit in Nederland te vergroten. Het doel van de teststraat is om te voorzien in een grotere landelijke testcapaciteit voor de Nederlandse bevolking. Met de inzet van VWS, VNO NCW en GGD GHOR Nederland kon in Groningen snel gestart worden met de opbouw.

Gratis testen

Iedereen die klachten heeft die passen bij het coronavirus, kan getest worden. Door gebruik te maken van sneltesten is er sneller zicht op de verspreiding van het coronavirus en kan er direct bron- en contactonderzoek gedaan worden. Zo kunnen we nog beter het virus bestrijden.

Aanmelding voor deze nieuwe teststraat kan met behulp van DigiD op coronatest.nl. Het afnemen van de test duurt slechts drie minuten en kan zittend in de auto gebeuren. Het is ook mogelijk om de testlocatie op de fiets of lopend te bezoeken. De bezoekers van de teststraat krijgen de uitslag niet ter plekke te horen, maar kunnen deze zo spoedig mogelijk digitaal inzien nadat het laboratorium ter plaatse wel of geen corona heeft vastgesteld. Afname van de test is gratis.

Bron: GGD Groningen