On line petitie om zwemlessen toch door te laten gaan

NEDERLAND – Met het sluiten van de zwembaden staken ook de zwemlessen voor jonge kinderen, terwijl het lager basisonderwijs, inclusief gym, en alle andere jeugdsporten wel doorgang vinden. Een groep ouders, zwemleraren en onderwijzers is een on line petitie gestart om het kabinet te verzoeken de zwemlessen wel toe te staan.

Door de aanvullende coronamaatregelen van 3 november zijn alle zwembaden gesloten. Ook voor zwemonderwijs. Zwemles is geen recreatie of gewone sport maar essentieel voor kinderen om te leren zwemmen in dit waterrijke land. De leerlingen zijn +/- tussen de 4 en 6 jaar oud; volgens het RIVM een leeftijdsgroep met een laag verspreidingsrisico.

Ouders, zwemleraren, onderwijzers en andere betrokken Nederlanders zijn een on line petitie gestart om de overheid bij coronamaatregelen te wijzen op de noodzaak van zwemles en de zwemlessen toch toe te staan.

De petitie is inmiddels meer dan 37.600 keer getekend. U vindt de petitie HIER. Vergeet niet uw ondertekening te bevestigen via een link die u in uw mailbox vindt.