Politie doet onderzoek naar een ontploffing in een tuin

DELFZIJL – De politie zoekt getuigen van een ontploffing in een tuin in Delfzijl.

Gisteravond vond een ontploffing plaats in de tuin van een woning aan de Klaverweide in Delfzijl. Vermoedelijk ten gevolge van de klap sneuvelden er drie ramen.

De forensische opsporing stelde sporen veilig. De politie doet onderzoek naar het incident. Als er mensen zijn, die iets gezien hebben omstreeks 20:30 uur in de buurt van de Klaverweide in Delfzijl, of wanneer er mensen zijn die meer weten over deze zaak, dan wil de politie graag met deze getuigen spreken. Bel dan 0900-8844, of als u anoniem wilt blijven, met 0800-7000.

Bron: Politie Ommelanden Noord