Politie neemt tassen met zwaar illegaal vuurwerk in beslag

GRONINGEN – Vannacht heeft de politie tassen met zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Vannacht heeft de politie twee tassen met daarin zwaar, illegaal vuurwerk in beslag genomen. De tassen waren in het bezit van een 20-jarige man die in een woning aan de Bankastraat aanwezig was. De 59 zogenaamde Cobra’s en 6 mortiergranaten worden vernietigd.

In de omgeving van de Korreweg was een harde knal te horen. Surveillerende agenten zagen na deze knal een aantal personen een woning binnengaan. De aanwezigen werden gevorderd om vuurwerk in te leveren. Een van hen deed dit met de twee tassen. Hij is aangehouden en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Zwaar vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Het veroorzaakt ieder jaar weer letsel en forse schade. Bovendien levert het vroegtijdig afsteken van (zwaar) vuurwerk veel ergernissen op bij mensen in de buurt of wijk. De opslag van het soort vuurwerk dat in beslag is genomen, maar ook het vervoer van illegaal vuurwerk, creëert veiligheidsrisico’s. De politie treedt daarom ook hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk.

Ken jij iemand die illegaal vuurwerk heeft, meld dit via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Bron: Politie Groningen