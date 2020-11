TenneT en Enexis Netbeheer geven toelichting over nieuw hoogspanningsstation op bedrijvenpark Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – TenneT en Enexis Netbeheer geven toelichting over nieuw hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid-Groningen (Ter Apelkanaal)

TenneT en Enexis Netbeheer bereiden de bouw voor van een nieuw hoogspanningsstation op het bedrijvenpark Zuid-Groningen (bij Ter Apelkanaal). De bouw is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland, die noodzakelijk is vanwege het grote aanbod van duurzame energie en een verwachte toenemende vraag naar elektriciteit.

De netbeheerders lichten de plannen toe op 19 november a.s. tijdens een online bijeenkomst (vanaf 19.30 uur) in de vorm van een speciale uitzending op het YouTube kanaal van TenneT.

Het hoogspanningsstation is gepland direct onder de 380 kV-hoogspanningsverbinding,die over het bedrijvenpark en parallel aan de N366 loopt. De plannen bestaan naast de landschappelijke inpassing en de bouw, uit het koppelen van het station op meerdere hoogspanningsverbindingen met (ondergrondse) kabels en aansluitingen. Om dit mogelijk te maken zullen de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal de bestemmingsplannen moeten wijzigen. De aanleg is gepland vanaf 2022. De netbeheerders verwachten in 2025 het hoogspanningsstation in bedrijf te kunnen nemen.

De live-uitzending over de plannen begint om 19.30 uur en is te volgen en daarna te terug te kijken op www.tennet.eu/zuidgroningen. Daar is ook meer informatie te vinden over het project, de procedures en de planning.

Ingezonden