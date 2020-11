Brand legt gymzaal in Haren in de as

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 7 november 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZONNIG WEEKEND

We hebben een prachtig november-weekend om van te genieten want het is vrijwel onbewolkt, alleen morgen komt er wat bewolking uit het zuiden. Maar vandaag is het helder en zonnig, er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind, en de maximumtemperatuur is 12 á 13 graden.

Morgen wordt het wat zachter met een maximum van 14 graden. Tussendoor is de minimumtemperatuur voor vannacht ongeveer 5 graden. Het is morgen nog steeds zonnig, maar er komt geleidelijk wat hoge bewolking opzetten. Ook morgen is er maar een zwakke tot matige wind, uit richtingen tussen zuid en oost.

En als we naar volgende week kijken zien we maandag en dinsdag ook twee dagen met relatief hoge temperaturen: de maxima zijn dan 14 á 15 graden. Het weerbeeld is dan wisselend met zonnige perioden, maar ook meer bewolking en plaatselijk een bui. Dat weertype zal na dinsdag blijven en het blijft ook rustig weer, maar de temperatuur gaat omlaag, tot 12 á 13 graden.