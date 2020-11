Nipt verlies Janick Lanting in online damtoernooi

BAD NIEUWESCHANS – Een groep van 12 talentvolle jeugddammers uit Noord Nederland werkten, donderdagavond 5 november, de 7e t/m 9e ronde af in het kader van de “Regio Lidraughts DDB Cup 2020”.

De 13-jarige Janick Lanting Bad Nieuweschans en vaste speler in het eerste team bij Damclub Winschoten, kon in deze drie partijen zijn puntentotaal niet verbeteren. In dit Rapid toernooi moest Janick achtereenvolgens zijn meerdere erkennen tegen Elise Schouten uit Hoogeveen, Matheo Boxum uit Emmeloord en Yulia Bintsarovska uit Kampen. Janick Lanting staat ondertussen op de 10e plaats in het tussenklassement. Koploper is Matheo Boxum uit Emmeloord met 17 punten uit 9 partijen.

Nipt verlies Janick Lanting

Janick Lanting had in principe goed opgezette partijen, echter deze “Rapid vorm” met een speeltempo van “Fischer 10 + 10” is niet het favoriete tempo voor Janick. In de eerste partij tegen Elise Schouten, onderkende Janick Lanting te laat de “kettingstelling”. Tegen koploper Matheo Boxum kwam vervolgens een “dubbele dreiging” op het bord en tegen Yulia Bintsarovska was tenslotte een “achterloper” van Janick Lanting debet aan het nipte verlies.

Rapid toernooi

Zoals gezegd wordt dit online toernooi afgewerkt met een speeltempo van “Fischer 10 + 10”, d.w.z. 10 basisminuten en 10 bonusseconden per zet. Het geliefde speeltempo van Janick is echter “Fischer 80 + 1”, dit betekent 80 basisminuten aangevuld met 1 minuut per zet.

Dit is met de invoering van de digitale klokken het gangbare speeltempo in de Nationale Competitie van de KNDB. Ook bij toernooien georganiseerd door de Wereld dambond (FMJD) is dit het gebruikelijke speeltempo.

Eindfase damtoernooi

Donderdag 12 november worden in dit zogenaamde “rondtoernooi” de laatste twee ronden gespeeld. In de 10e ronde komt Janick Lanting met wit uit tegen Yair Eysbroek uit Kampen en de laatste en 11e ronde met zwart tegen Aike de Vries eveneens uit Kampen.

Auspiciën DDB

Dit online damtoernooi is overigens een initiatief van de Drentse Dambond (DDB), waarbij Zainal Palmans, Michel Stempher en Rik Smit tekenden voor de organisatie.

Toernooibase

Alle partijen staan na afloop op toernooibase van de Koninklijke Nederlandse Dambond en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om te analyseren. Bij de start van de partijen zijn voor de liefhebbers zelfs de wedstrijden live te volgens onder de noemer “Regio Lidraughts Cup DDB 2020”.

Ingezonden